ברית המילה תוצא מחוץ לחוק בבריטניה? שירות התביעה המלכותי מכין טיוטת הנחיה חדשה שתועבר בקרוב לתובעים מקומיים, ולפיה ברית מילה תהווה "צורה פוטנציאלית של התעללות בילדים" ועלולה לגרור עונשים שייקבעו בחוק.

על פי דיווח ב"גרדיאן" הבריטי, הטיוטה החדשה תציב את ברית המילה לצד נושאים אחרים ובהם נישואין בכפייה וגירוש שדים, כסוג של התעללות בילדים. הטיוטה החדשה קובעת כי "בניגוד למילת נשים, אין עבירה פלילית ספציפית בביצוע ברית מילה בגברים.

עם זאת, זה יכול להיות נוהג כואב ומזיק אם הוא מבוצע בצורה שגויה או בנסיבות לא מתאימות. זה עלול להיות סוג של התעללות בילדים או עבירה נגד האדם", נכתב בטיוטה ההנחיות החדשה לתובעים מקומיים בבריטניה. הסיבה להכנת הטיוטה החדשה שעלולה לגרור עונשים על ביצוע ברית מילה היא אזהרות של חוקרי מקרי מוות ובתי משפט, לאחר מספר מקרי מוות ופציעות קשות הקשורות לבריתות שבוצעו מחוץ למסגרות רפואיות מוסדרות. מאז 2001, נרשמו לפחות שבעה מקרי מוות של בנים מתחת לגיל 18 במקרים בהם ברית מילה הייתה גורם משמעותי לפציעה הקטלנית. לפחות שלושה מהם כללו תינוקות שדיממו למוות.

הכוונה להגדיר ברית מילה כ"התעללות בילדים" גררה ביקורות חריפות מצד ארגונים יהודים ומוסלמים. ג'ונתן ארקוש, נשיא לשעבר של מועצת הנציגים של יהודי בריטניה ויו"ר משותף של Milah UK, ארגון המקדם ומגן על זכות הקהילה היהודית לבצע ברית מילה, יצא נגד הניסוח המתוכנן בטיוטה החדשה של שירות התביעה המלכותי.

"לטעון שמילה היא כשלעצמה נוהג מזיק, זו שגיאה ולא במקום. כל הליך שמבוצע בצורה לא הולמת או ללא בקרה מתאימה, כולל ניקוב אוזניים של ילד, עלול להיות נוהג מזיק ומקרה אפשרי של התעללות בילדים. בהחלט נדבר עם שירות התביעה המלכותי. אני מצפה שהטיוטה הסופית לא תכלול זאת, מכיוון שהיא כל כך שגויה ומטעה באופן ברור".