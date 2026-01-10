קבוצת האקרים איראניים פרסמה רשימה של 600 אנשים עם קשרים למוסד.

לפי הדיווח, כל סוכני המוסד מקיימים קשרים עם אדם המכונה "מהרדאד רחימי" המשמש נציג המוסד באיראן, וכי הוא מעורב ב"זריעת כאוס וטרור".

בתוך כך, שר החוץ של טורקיה, הקאן פידאן, האשים את המוסד בהתערבות במחאות באיראן. "המחאות הללו, שנבעו מתלונות כנות, עוברות מניפולציה של היריבות של איראן מחוצה לה. המוסד לא מסתיר את זה", בריאיון שפורסם הלילה ב-TRT.

"הם משתמשים בתלונות שלהם כדי להציב את העם האיראני נגד השלטון האיראני. אני לא רואה את התוצאה שישראל מקווה לה. אסור שהעם האיראני יסבול או יותקף בשום צורה. צריך שהסוגיות העכשוויות יטופלו כמה שיותר מהר במשא ומתן, במיוחד עם ארה"ב והמערב. במילים אחרות - יש למנוע את התמיכה של ישראל דרך המחאות. אנחנו מוכנים לפעול בכל אמצעי בנושא הזה".

מוקדם יותר החודש, אותה קבוצת ההאקרים, המכונה "חנדל'ה" ומזוהה מוכרת כתוקפת סדרתית של מטרות סייבר ישראליות, טענה כי פרצה לטלפון של השרה לשעבר איילת שקד.

לאחרונה איימה הקבוצה האיראנית כי בכוונתה להפיץ חומרים של פוליטיקאים ישראלים נוספים: בני גנץ, יואב גלנט, איתמר בן גביר וטלי גוטליב.