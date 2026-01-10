צעיר גרמני-איראני בן 21 מואשם כי במשך מספר שנים יצר קשר מקוון עם עשרות צעירים ובני נוער, במטרה לשכנע אותם לפגוע בעצמם ואף לשים קץ לחייהם. כתב האישום הוגש בגרמניה ומתייחס לפעילות שבוצעה בין השנים 2021 ל-2023.

על פי כתב האישום, הצעיר, שזוהה בשם שהריאר ג'יי בהתאם לחוקי הפרטיות הגרמניים, יצר קשר עם למעלה מ-30 ילדים ובני נוער, רובם בגילאי 11 עד 15. הוא פעל ברשת האינטרנט תחת הכינוי "הנמר הלבן", והסתיר את זהותו האמיתית.

לאחר שרכש את אמונם של הקטינים, נטען כי ניסה לשכנע אותם לפגוע בעצמם. בחלק מהמקרים אף ביקש מהם לשדר את הפגיעה העצמית בשידור חי באינטרנט, והפרקליטות מציינת כי במספר מקרים הילדים אכן פצעו את עצמם בצורה קשה תוך שידור אונליין.

בכתב האישום צוין מקרה מחודש ינואר 2022, שבו נטען כי הצליח לשכנע ילד טרנסג'נדר בן 13 מסיאטל, ארצות הברית, לשים קץ לחייו ולשדר את המעשה בשידור חי ברשת.

עוד נטען כי שהריאר ג'יי היה חלק מרשת בינלאומית מקוונת בשם "764", שפעלה ליצירת קשר עם ילדים וצעירים במטרה לעודד פגיעות עצמיות. התובעים האשימו אותו ברצח אחד ובחמישה ניסיונות רצח.

עורכת דינו של הנאשם, כריסטיאן יוקסל, דחתה את ההאשמות נגדו ואמרה, "מדובר בהאשמות חסרות בסיס ובדויות".