רוקדים עם נשקים שלופים דוברות המשטרה

בפעילות של בלשי תחנת מעלה אדומים ממחוז ש"י, לוחמי מג"ב איו"ש ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים, פשטו אמש (ליל שבת) כוחות על אולם אירועים בכפר אלעיזריה בו התקיימה חתונה, זאת בעקבות זיהוי ומידע שהתקבל על כלי נשק במקום המוחזקים בניגוד לחוק.

כוחות המשטרה ומג"ב שהגיעו למקום, פרצו פנימה לאולם, עיכבו את המשתתפים בחגיגות השמחה וערכו חיפוש שבמהלכו, איתרו הכוחות שלושה כלי נשק - שני אקדחים מסוג 'גלוק' ו-'יריחו' ונשק מסוג M16. בתוך כך, נעצרו על ידם חמישה חשודים בחשד להחזקת אמצעי לחימה וחשוד נוסף, אביו של חתן השמחה, נעצר בגין תקיפת שוטר.

במהלך פעילותם במקום, נחשפו הכוחות לתיעוד החגיגות באולם ובו נראה אחד החשודים כשהוא מרים על כתפיו ילד צעיר שאוחז אקדח בידו, מעשה פסול וחמור המהווה סיכון ממשי לחייו ולחייהם של הסובבים.

ששת החשודים, תושבי שכונת סילוואן שבמזרח ירושלים, וביניהם החתן (22) ואביו (42) כאמור, נעצרו והועברו להמשך חקירה בתחנת מעלה אדומים ממרחב גלעד במחוז ש"י.

החשודים צילום: דוברות המשטרה

מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה את תופעת ירי ה'שמחה' בחתונות ובאירועים במגזר הערבי, ופועלת בנחישות רבה לסיכול ולמיגור אירועי ירי בלתי חוקיים, המסכנים באופן ממשי חיי אדם ועלולים להוביל לפציעות קשות ואף למקרי מוות. יחד עם זאת, לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז ש"י ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה מלא לאיתור ולתפיסת אמצעי לחימה בלתי חוקיים, למניעת עבירות מסכנות חיים ולשמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי".