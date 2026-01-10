עינב צנגאוקר: "רצה לפוליטיקה" קשת 12

בריאיון ראשון אצל אופירה אסייג, חשפה עינב צנגאוקר את כוונותיה הפוליטיות ואמרה כי היא שוקלת ברצינות לרוץ לפוליטיקה. "אפשר להצהיר שעינב צנגאוקר רצה לפוליטיקה", אמרה במהלך הריאיון.

עוד הוסיפה, "זו אחת התובנות שלי מהשנתיים האחרונות, תיקון המדינה יכול להיות רק על ידינו, האזרחים. אני שוקלת הכל ואחשוב בדיוק על איזו מתכונת הכי נכונה לי לרוץ בה".

לשאלה מי הציע לך לרוץ והאם גם הליכוד? השיבה "אופירה, תתפלאי, כולם פונים אליי. מה שחסר לנו בחברה הישראלית זו הנהגה ערכית, מוסרית, שאכפת לה מהאזרחים הפשוטים. אני לא תמימה כמו שהייתי ב-7 באוקטובר, אני יודעת לזהות אינטרסים, אבל אני לא שוללת שום דבר, הליכוד זו אופציה. יש דברים לבדוק לפני, צריך לעשות הכל בצורה שקולה ואחראית".

מהליכוד נמסר: "ראש הממשלה או מי מטעמו לא פנו ולא מתכוונים לפנות לעינב צנגאוקר כדי לצרף אותה לליכוד. מאחלים לה הצלחה ובריאות, לה ולבנה".