תיעוד החיסול דובר צה"ל

בצה"ל ובשב"כ אישרו כי ביום חמישי ישראל חיסלה מחבלים מארגון הטרור חמאס ומארגוני טרור נוספים בדרום ובצפון רצועת עזה, בתגובה לשיגור הכושל שנורה בשעות הבוקר ממרחב העיר עזה לעבר שטח מדינת ישראל.

בין המחבלים שחוסלו:

כמאל עבד אלרחמן מחמד עואד - ראש מערך הנ"ט של ארגון הטרור חמאס. המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במהלך המלחמה ולפני כן.

⁠אחמד תאבת - ראש סדנה של ארגון הטרור חמאס שהיווה מוקד ידע משמעותי לייצור אמצעי לחימה ששימשו לירי לעבר שטח מדינת ישראל.

המחבלים שחוסלו צילום: דובר צה"ל

כמו כן, צה"ל תקף ביום חמישי את אחמד עבד אלפתאח סעיד מגדלאוי, מחבל נוח'בה בגדוד נוציראת שפשט למסיבת הנובה בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. תוצאות התקיפה בבדיקה.

בתקיפה נוספת בצפון הרצועה, צה"ל תקף וחיסל ארבעה מחבלים שפעלו במתחם פיקוד ושליטה של ארגון הטרור חמאס. המתחם שימש את מחבלי הארגון לאחסון אמצעי לחימה ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל לאורך המלחמה. המחבלים שהותקפו במתחם תכננו לבצע מתווה טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בצפון הרצועה בטווח הזמן המיידי.

בנוסף, הותקפו תשתיות טרור, בהם שמונה פירי שיגור של ארגון הטרור חמאס, שני אתרים ששימשו לייצור אמצעי לחימה ושלושה מחסני אמצעי לחימה.

מדובר צה"ל נמסר: "חיסול המחבלים מהווה פגיעה משמעותית ביכולות של ארגון הטרור חמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל".