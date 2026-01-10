בריאיון מצולם ל"אקונומיסט" טען ראש הממשלה בנימין נתניהו כי בכוונתו להפסיק לחלוטין את הסיוע הביטחוני שישראל מקבלת מארצות הברית תוך עשור. "אמרתי את זה לנשיא טראמפ", טען.

"אנחנו מאוד מעריכים את הסיוע הביטחוני שאמריקה נתנה לנו לאורך השנים, אבל גדלנו, פיתחנו יכולות מדהימות והכלכלה שלנו - שתגיע בוודאות תוך עשור לטריליון דולר - כבר לא קטנה", אמר ראש הממשלה.

הוא הוסיף כי ברצונו לצמצם את הסיוע בהדרגה ב-10 השנים הקרובות. כשנשאל במפורש אם "לצמצם לאפס?", השיב - "כן" וטען שזה "כבר בעבודה".

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם, שידוע כתומך ישראל, הגיב על הדברים שאמר נתניהו, וכתב בחשבונו ברשת X: "הסיוע שסיפקנו לישראל היה השקעה נהדרת בשמירה על צה"ל חזק, שיתוף טכנולוגיה והגברת יכולותיו הצבאיות - לטובת ארה"ב. ככל הנראה, יש רצון מצד ישראל לשנות את הדינמיקה הזו בגלל שיש לה כלכלה משגשגת". הוא הוסיף: "תמיד אודה לבעלי ברית שמנסים להיות עצמאיים יותר ומאמין שבהתחשב בדברים שאמר ראש הממשלה, אנחנו לא צריכים לחכות עשר שנים".

נתניהו התייחס בריאיון גם לגל המחאות באיראן, ואמר כי "זה אולי הרגע שבו העם האיראני ייקח אחריות על גורלו, מהפכות נעשות בצורה הטובה ביותר מבפנים". הוא לא גיבה במפורש את איומיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפעול נגד המשטר האיראני אם יהרוג מפגינים, אך הבהיר: "אם איראן תתקוף אותנו - וזה עלול לקרות - יהיו לכך השלכות נוראיות".