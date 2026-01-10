ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני גינה הפגנה בעד חמאס מול בית כנסת ברובע קווינס בעיר, "חמאס - ארגון טרור", הצהיר.

ההפגנה התקיימה מול בית כנסת שאירח אירוע למכירת נדל"ן במעלה אדומים, ולוותה בקריאות "אינתיפאדה", "מוות לצה"ל", ו"אנחנו תומכים בחמאס".

מאוחר יותר כתב ראש העיר ברשת X: "כפי שאמרתי מוקדם יותר, לקריאות תמיכה בארגון טרור אין מקום בעיר שלנו. נמשיך להבטיח את שלומם של תושבי ניו יורק בכניסה וביציאה מבתי תפילה, כמו גם את הזכות החוקתית למחות".

גם שגריר ישראל באו"ם דני דנון גינה את המחאה, ומסר כי "תמיכה במחבלים בפתח בית כנסת אינה התנגדות, זוהי שותפות לטרור. מביש". מושלת מדינת ניו יורק קאת'י הוקול מסרה כי "חמאס הוא ארגון טרור הקורא לרצח עם של יהודים. לא משנה מהן דעותיכם הפוליטיות, רטוריקה מסוג זה היא מגעילה, מסוכנת, ואין לה מקום בניו יורק".