ישראלים רבים קיבלו בשעות אחר הצוהריים היום (שבת) הודעה מחו"ל שבה נכתב באנגלית "אנחנו באים, תביט בשמיים בחצות".

ההודעה הזאת מופצת פחות משבוע לאחר שנשלחה הודעה דומה שבה נכתב להמוני ישראלים שיש להם הזדמנות האחרונה "להציל את עצמם" ונשלחה להם תעודת הזהות שלהם.

מערך הסייבר הלאומי עדכן כי בשעה האחרונה התקבלו ההודעות הללו, שנשלחו מגורם לא מזוהה. "מדובר בלא יותר בניסיון ליצר תבהלה בציבור", נמסר. "לא נלחצים, לא משתפים, פשוט ממשיכים בשגרה. חשוב להדגיש: לא בוצעה פריצה למכשיר ולא לחשבון כלשהו. מדובר בהפצה רחבה של הודעה, בדומה להודעות ספאם".

ההודעות הללו מופצות לאחר טענה על שורת פריצות לחשבונות מדיה של אישי ציבור ישראלים, בהם ראש הסגל בלשכת רה"מ צחי ברוורמן, רה"מ לשעבר נפתלי בנט ושרת המשפטים לשעבר איילת שקד.