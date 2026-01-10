יריב אופנהיימר התארח בפינת 'מפגש קצוות' עם נוה דרומי ב-i24NEWS. דרומי התעמתה עם אופנהיימר על השאלה איזו מחאה ליגיטימית ושאלה מה ההבדל בין חסימות הכבישים של מחאת קפלן ופעילויות החסימה של פעיל הימין מדרכי דוד.

לשאלה איך ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הפך לתקווה של מחנה השמאל, השיב אופנהיימר כי "מי שאשם בזה זה נתניהו, שהוא באמת כל כך בעייתי... בנט הוא לא המושיע שלי, של החזון שלי. אם כי ראינו שיש לו גמישות מסוימת. אבל הוא לפחות מציג ימין שאני קצת מתגעגע אליו. ימין שלא מפלג, לא מושחת, ימין שקוף".

על יוסף חדאד, אמר כי "אני חושב שהוא תועמלן קיצוני. אני חושב שהוא לא איש הסברה לעולם. אני חושב שהוא עושה לציבור הישראלי נעים בגב, ואומר: זה בסדר להיות אלימים, זה בסדר להיות לא דמוקרטיים, זה בסדר לא להסתכל על זכויות אדם וזכויות אזרח. ככה הוא מדבר. אני חושב שהוא מייצר גזענות".