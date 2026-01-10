ברל'ה קרומבי וסתיו שפיר קשת 12

איש הימין ויו"ר תנועת תקומה ברל'ה קרומבי, נפגש בשישי האחרון לעימות ראש בראש עם חברת הכנסת לשעבר מטעם מפלגת "העבודה" סתיו שפיר, בתוכניתה של אופירה אסייג בערוץ 12, במסגרת העימות הטלוויזיוני.

במהלך השידור הטיחו השניים האשמות קשות זה בזה. שפיר טענה כי "לשכת ראש הממשלה מוצפת בסוכנים קטארים וכל מה שאתם עושים זה ניסיון להסית את תשומת הלב מהפרשה הזו כדי שלא ידברו על זה".

היא הוסיפה "אני לא מבינה איך מי שבמשמרת שלו נרצחו 1,200 נרצחים ונפלו 1,000 חיילים במלחמה מעז בכלל להראות את הפרצוף שלו".

קרומבי מצידו הזכיר לשפיר את העובדה כי נאמה בהפגנה נגד המשך המלחמה, ברחבת המוזיאון בתל אביב. "בזמן שאני וחבריי לחמנו במילואים את הפגנת נגדנו ונגד המשך המלחמה, שקראת לה "המלחמה האיומה" ואמרת שאם לא נדבר על מה שקורה בעזה "ייעשו פשעים בשמנו". למי קראת פושעים, לחיילי צה"ל"?! שאל קרומבי.

העימות הסתיים בשאלה האם יש בכלל כיום ימין ושמאל בישראל, במצבה הנוכחי של הפוליטיקה. גם בשאלה הזו השניים היו חלוקים. "אין אף הבדל כבר בין שמאל לימין אלא ביו חושך לאור והעובדה היא נפתלי בנט", אמרה שפיר. קרומבי ענה לה "אתם רוצים ממשלה עם מנסור עבאס והאחים המוסלמים. יושב ראש המפלגה שלך רואה באבו מאזן פרטנר גם אחרי השביעי באוקטובר. הממשלה שלכם תעצור את תנופת הבניה ביהודה ושומרון ותקפיא תשתיות ביו"ש כמו ממשלת השינוי".

במהלך העימות אמר קרומבי לשפיר: "יש לי רק בקשה אחת ממך. תמשיכי להתנשא ולדבר אלינו בפטרונות. הבוז וההתנשאות שלך לימין מעבירים עוד ועוד מנדטים מהשמאל לימין".