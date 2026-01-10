שר החוץ גדעון סער התראיין לטלוויזיה המקומית בסומלילנד במהלך ביקורו במדינה, וציין כי הברית הדיפלומטית החדשה תורמת ליציבות ולחיזוק המחנה המתון באזור. הראיון נערך על ידי המראיין שאקור דייב ושודר בערוץ MM Somali TV.

"סומלילנד ממוקמת באזור בעל חשיבות אסטרטגית רבה", אמר סער, "אך יש לה גם יתרונות נוספים: יש בה אנשים ידידותיים".

סער פירט את התהליך שהוביל להכרה ההדדית ולכינון היחסים הדיפלומטיים בין המדינות, ואמר כי "היחסים בין המדינות מבוססים על אמון וכבוד הדדי, והם נוגעים גם לתחומים כמו ביטחון, חינוך, בריאות ומים. עוד לפני שחתמנו על ההצהרה, כבר היו כאן מומחי מים שהחלו ללמוד את מערכת המים המקומית, על מנת לראות כיצד נוכל לתרום וכיצד ניתן לשפר אותה. הדיונים בינינו החלו באפריל-מאי בשנה שעברה. נדרשו כמעט תשעה חודשים עד לחתימה על ההכרה ההדדית. זה היה תהליך מעמיק ורציני מאוד. נפגשנו מספר פעמים ושמרנו על חשאיות".

בהתייחסות לחשיבות האזורית של הברית אמר, "הים האדום הוא נתיב מרכזי. לאחרונה הבנו עד כמה חופש השיט בים האדום חשוב - כמו גם חופש הסחר. זה חשוב לנו וחשוב גם לקהילה הבינלאומית. ההכרה ההדדית אינה מכוונת נגד אף אחד. היא נועדה לטובת שני העמים - העם של סומלילנד והעם של ישראל - כדי שיצליחו וישגשגו יחד".

עוד אמר שר החוץ, "הברית בין שתי דמוקרטיות מבוססות, בעלות ערכים משותפים, תחזק את המחנה המתון במרחב. שיתוף הפעולה בין ישראל לסומלילנד, במיוחד בתחומי סחר, לוגיסטיקה, נמלים וקישוריות, טומן בחובו פוטנציאל משמעותי".

לסיום, כשנשאל על תחושותיו מהביקור, השיב סער, "אני כבר מרגיש בין חברים. זו תחושה טובה מאוד. התפתחה ידידות, ואני מרגיש שהיא כנה ואמיתית".