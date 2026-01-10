מבול של שערים. הפעם האחרונה בה נפגשו הפועל ת"א והפועל חיפה למשחק ביניהן במסגרת מחזור מספר 18 בליגת העל בכדורגל, הייתה בעונת 1977/78, אז נפרדו השתיים בתיקו נטול שערים.

גם הערב (מוצאי שבת) נפגשו השתיים במסגרת המחזור ה-18 של ליגת העל בכדורגל, וגם הערב הן נפרדו בתיקו, אך הפעם היה זה בתיקו עם לא פחות מ-6 שערים, כנראה באווירת הגשם השוטף שירד באצטדיון סמי עופר שבחיפה, כאשר השתיים נפרדו בתיקו 3:3 דרמטי.

דווקא האורחים מת"א הם אלו שעלו ליתרון ראשון, אך הפועל חיפה הצליחה להפוך וכבר הובילה בתוצאה 1:3.

חילופים של מאמן הפועל ת"א, אליניב ברדה החזירו את האורחים למשחק ובדקה ה-84 הצליחו להשוות. זה נגמר עם תיקו 3:3 רווי שערים, בו הפועל ת"א אמנם מצליחה להיחלץ מהפסד חוץ, אך שוב סיימה משחק ללא ניצחון, במה שעשוי לגרום לה לאבד את מקומה בפלייאוף העליון של ליגת העל בכדורגל.

קבוצה תל אביבית אחרת שהצליחה לנצח היא האלופה מכבי ת"א שלראשונה מזה חודשיים חיברה שני ניצחונות רצופים במסגרת הליגה כשגברה על בני סכנין בתוצאה 0:1.