מחבלי חמאס התקרבו הבוקר (שבת) לעמדה של צה"ל בגזרה הדרומית של רצועת עזה, אחד מהם ניסה לגנוב מתקן תצפית יחודי של צה"ל.

מצה"ל נמסר כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו שלושה מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

אחד המחבלים ניסה לגנוב ציוד צה"לי ולאחר מכן נמלט. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר חיסל את המחבל בהכוונת מכלול האש החטיבתי, מערבית לקו הצהוב במטרה להסיר את האיום.

בשני אירועים נוספים בצפון הרצועה, כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית וצוות הקרב של חטיבת ירושלים (16) זיהו מספר מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב והתקרבו לעברם באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו שני מחבלים במטרה להסיר את האיום.