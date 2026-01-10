הרב יצחק שלמה לינדר, זקן קהילת עדת ירושלים-'המתמידים' נפטר במהלך השבת בגיל 80.

הרב לינדר נולד בשנת 1946 בירושלים למשפחה ירושלמית ותיקה בשכונת שערי חסד. אביו, ר' יחיאל פישל, ואמו הדסה, שנודעה כאשת חסד ומכניסת אורחים, גידלו בית של תורה וצדקה.

עם הקמת משפחתו נישא לבתו של ר' משה פנחס עזריאל אייכלר, שהיה מבכירי הקהילה בירושלים.

במשך עשרות שנים שימש הרב לינדר כמחנך בתלמוד תורה באיאן בירושלים. אלפי ילדים עברו דרך כיתתו וספגו ממנו תורה ויראת שמים.

בקהילת עדת ירושלים-המתמידים היה נחשב לאחד המנהיגים הרוחניים הבכירים, והיה זקן הקהילה.

בשנים האחרונות עבר לגור בשכונת נחלה ומנוחה בבית שמש, ובחודשים האחרונים עבר לביתר עילית כדי להיות קרוב לילדיו.

תלמידיו ומכריו מתארים אותו כאיש של עדינות נפש, אצילות ונקיות דעת. הוא הותיר אחריו 12 ילדים ועשרות נכדים.

ההלוויה תצא הלילה בשעה 21:30 מבית הלוויות שמגר בירושלים לבית העלמין בהר המנוחות שם ייטמן.