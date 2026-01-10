בפרק מיוחד חושפים הרב אליהו ואפרת רבינוביץ' את המנגנון האלטרנטיבי שמבקש לעשות צדק במקומות בהם החוק היבש מתקשה.

"חברה מתוקנת לא יכולה לאטום אוזניים, חובתנו להציל עשוק מיד עושקו - זה כתוב בשולחן ערוך", מצהיר הרב אליהו.

השניים מסבירים כי בית הדין פועל בוואקום שמשאירה מערכת החוק: במקרי התיישנות, היעדר ראיות משפטיות או ניצול סמכות רוחנית במסווה של 'הסכמה'. הסנקציות המופעלות כוללות הרחקה מקהילות ומשרות, מתוך תפיסה הלכתית של מניעת נזק והצלת הנרדף.

במהלך הראיון מתייחס הרב אליהו בחריפות יוצאת דופן לדמויות כחיים ולדר והרב אליעזר ברלנד: "פוגע אחד פוגע בעשרות. ולדר פגע בעשרות שאנחנו יודעים, ברלנד פגע בעשרות". הרב מגדיר אדם המנצל את מעמדו לפגיעה כ"פיגוע המוני" בנפשות, וקובע כי השתיקה מול מקרים אלו שקולה לשותפות לפשע.

אפרת רבינוביץ' מציגה בראיון קו תקיף כלפי אחריות ההורים והקהילה: "אם לא תציבו גבולות, שני הבנים שלכם ישבו בכלא ואף אחד לא יתחתן עם הבת שלכם".

השניים מדגישים כי הקפדה על גבולות ו'הלכות ייחוד' היא רשת ביטחון קריטית לשלמות המשפחה. בראיון נחשף גם הטיפול ברבנים נוספים שסרחו, דוגמת עזרא שיינברג, משה יזדי ויהונתן חן, תוך הבהרה כי בית הדין פועל בשיתוף עם רשויות החוק במקומות בהם המערכת הרשמית כושלת.