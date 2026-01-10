את הניצחון הראשון שלה אי פעם בליגת העל השיגה מכבי בני ריינה כשניצחה את בית"ר ירושלים באצטדיון טדי שבבירה. הערב (מוצאי שבת) נפגשו ריינה ובית"ר שוב בטדי, אך הפעם כל שלוש הנקודות נותרו בבירה כשבית"ר ניצחה את האחרונה בטבלה מריינה בתוצאה 0:1.

למעשה, כל שמונת המפגשים בין הקבוצות במסגרת ליגת העל הוכרעו, כאשר ריינה השיגה חמישה ניצחונות ובית"ר שלושה - אך כל השלושה היו בחוץ.

הערב הניצחון של הירושלמים לא הוטל בספק ולו לרגע אחד, כאשר שער אחד של מוזי בדקה ה-33 הוא אמנם שעשה את ההבדל, אך בית"ר הייתה טובה יותר בעיקר במחצית השניה ומול ריינה החלשה זה הספיק לגמרי.

בית"ר מצליחה לעשות מה שלא עשתה מזה עשור - לנצח חמישה משחקי ליגה ברציפות. זה ייגמר באליפות היסטורית?