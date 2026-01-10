פרשן "הארץ" לשעבר אלון פנקס קיבל במשך יותר משנה תשלומים בהיקף של מאות אלפי שקלים מחברה בשליטתו של הלוביסט ג'יי פוטליק, כך פורסם בעיתון "הארץ".

כמה ממאמריו של פנקס בעיתון כללו התבטאויות התואמות קווי מסרים מקבילים שהופיעו בקמפיין שניסח פוטליק.

פנקס מסר בתגובה כי לא היה מעורב בקמפיין הקטארי וכי לא ידע על קיומו. לפי דבריו, סייע בתחילה לפוטליק לחברו לבני משפחות חטופים ולעיתונאים ללא קשר לתשלום, ובהמשך קיבל ממנו לאורך יותר משנה כספים בעבור כתיבת שלושה ניירות מדיניות ללקוחות אחרים.

על פי הדיווח התשלום לפנקס לא נעשה ישירות מפוטליק אלא הועבר באמצעות איש העסקים גיל בירגר - שהעביר בעבר תשלום גם לאלי פלדשטיין בעת שהיה דוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לאחר שנודע העניין להנהלת העיתון "הארץ" התבקש פנקס להופיע לשיחה מערכתית. הוא הכחיש כי כתב עבור קטאר או כי הוכתבו לו מסרים. בעקבות השיחה סיים פנקס את עבודתו בעיתון, אך הנסיבות לא פורסמו אז לציבור.