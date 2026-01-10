בתי הספר של אונר"א, סוכנות האו"ם לסיוע לפליטים הפלסטינים, נסגרו בשבת במחאה על השמטת השם "פלסטין" בחלק מספרי הלימוד, כך דיווחה סוכנות הידיעות הפלסטינית "קודס פרס".

הארגונים הפלסטיניים הטילו על הנהלת אונר"א בלבנון את האחריות ל"סטייה המסוכנת" מתפקידו של הארגון, וטענו כי מדובר ב"פגיעה ישירה בזהות הלאומית הפלסטינית ובתודעת הדור הצעיר".

"מוסד השיבה הפלסטינית" ציין כי הלימוד במחנות הפליטים אינו עניין מנהלי ניטרלי, אלא זירה בסיסית לשמירה על הזיכרון הלאומי, וכי השמטת שם פלסטין מספרי הלימוד מרוקנת מתוכן את ההיבט הלאומי בתהליך החינוכי, ומשרתת את הניסיונות למחוק את סוגיית הפליטים.

ארגון צעירים במחנה בורג' אל־בראג'נה הדגיש כי פלסטין איננה רק שם בספר, אלא "הלב של הסוגיה הפלסטינית, הזיכרון וההיסטוריה", וקרא לאונר"א לחזור בה מידית מן ההחלטה.