זה היה באוויר אבל עכשיו זה סופי ורשמי - מאבק האליפות נפתח מחדש. היה זה כאשר באר שבע הקבוצה היחידה ללא הפסד ביתי העונה, נפרדה ממכבי חיפה, הקבוצה היחידה ללא הפסדי חוץ העונה, בתיקו.

באר שבע שניצחה את מכבי חיפה בשלושת מפגשי הליגה האחרונים ובכך יצרה רצף מולה שלא היה לה מעולם, לא הצליחה הפעם לכבוש מול חיפה שניצחה אותה בפעם הקודמת בה נפגשה איתה במסגרת המחזור ה-18 של ליגת העל, לפני ארבע שנים.

למעשה, הערב (מוצאי שבת) קרה דבר שלא קרה מאז 2018, כאשר השתיים נפרדו בתיקו נטול שערים.

וכך מי שמרוויחה יותר מכל הערב היא דווקא זו ששיחקה בטדי - בית"ר ירושלים שמצמקת לחלוטין את ההפרש מהמוליכה מבאר שבע כאשר שתיהן עם 42 נקודות, אך לבאר שבע יחס שערים עדיף מעט יותר מזה של הירושלמים.

אז אמנם באר שבע שוב לא מפסידה משחק בית העונה וחיפה שוב לא מפסידה משחק חוץ העונה, אך שתיהן מאבדות נקודות חשובות במאבק שלהן - כל אחת והמאבק שלה.