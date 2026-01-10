ארבע עונות. במשך שני רבעים התקשתה הערב (מוצאי שבת) בני הרצליה מול הקבוצה הנבנית מחדש, עירוני נס ציונה.

אבל אז הקבוצה הלוהטת מהשרון התעוררה ועם ריצת 0:17 ברבע הרביעי והמכריע סגרה את הסיפור וצברה ניצחון רביעי ברציפות בתוצאה 73:90.

היה זה למעשה ניצחון רביעי רצוף ותשיעי בעשרת המחזורים האחרונים של הרצליה שמשפרת את מאזנה בליגה ל-9 ניצחונות לעומת 4 הפסדים בלבד, כזה שמבטיח לה את המקום הרביעי בטבלת ליגת העל בכדורסל בתום הסיבוב הראשון, מה שיעזור לה גם בשלב רבע גמר גביע המדינה בכדורסל שם היא תימנע ממפגש עם שלוש מהקבוצות שבמקומות הראשונים בטבלה - שתי התל אביביות והפועל העמק.

הניצחון הערב הוא לא דבר של מה בכך עבור הרצליה, כאשר הרבע הרביעי האדיר בו קלעו 35 נקודות, הביא אותה בסופו של דבר כמעט לממוצע העונתי שלה - וסגר סיבוב ראשון שבו ב-11 מתוך 13 המשחקים היא מגיעה ל-90 נקודות לפחות.