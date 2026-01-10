ראש עיריית רמת השרון איציק רוכברגר וחברי מועצה בעיר נעלו הערב (מוצאי שבת) את נקודת המשטרה במחאה על כך שלטענתם המבנה לא מנוצל מספיק על ידי המשטרה - והצהירו כי בכוונתם להקים שם מרכז ביטחוני מטעם העירייה.

אלא שבתוך זמן קצר הודיעה המשטרה כי הסירה את השרשראות שנעלו את הכניסה למבנה והאשימה את העירייה בהסגת גבול פלילית.

"הקצנו את הבניין למשטרה כדי שתקיים שיטור פעיל בעיר, ולצערי זה לא קורה", אמר ראש העיר רוכברגר, "הערב אנחנו מחזירים את הביטחון לרמת השרון. לצערי תחנת המשטרה זה מספר שנים אינה קיימת, ולכן אנחנו נקים במבנה הזה את מרכז הביטחון העירוני שלנו".

לדבריו, "משטרת ישראל קיבלה אזהרות מאיתנו להחזיר את המבנה או לחלופין להשמיש אותו. אין עם מי לדבר ולכן במקרה הזה נחזיר את הבניין לעיריית רמת השרון - לה הוא שייך. אם היא תרצה לשתף פעולה, נשמח להעניק לה חדר או שניים לפעילות המצומצמת שהיא נותנת לנו".

רוכברגר הוסיף: "הקצנו את הבניין למשטרה כדי שתקיים שיטור פעיל בעיר, ולצערי זה לא קורה. זאת מלונית-משטרה ולא נקודה פעילה. הביטחון של התושבות והתושבים הוא הדבר החשוב ביותר בשבילנו. לא נקבל עוד תחנה ריקה במרכז העיר ולכן אנחנו נפעיל את המקום".

מהמשטרה נמסר "משטרת ישראל רואה בחומרה את ההתנהלות העבריינית של עיריית רמת השרון, אשר ביצעה אקט ביריוני לאחר שהערב נציגי העירייה בהנחיית ראש העיר נעלו את מבנה נקודת המשטרה בעיר והציבו שילוט ומנעולים על שערי נקודת המשטרה".

במשטרה טענו כי שני מנועלים הוצבו בשערים, "במטרה למנוע מהשוטרים לבצע את תפקידם". עוד נטען כי "נעילת המבנה והצבת השילוט מהווות עבירות פליליות של הסגת גבול והכשלת שוטר לכאורה, וכן פגיעה חמורה בשלטון החוק. לצערנו גורמים בעירייה מנסים לחבל בפעילות המשטרה ובביטחון התושבים, תוך שימוש בכספי ציבור להצבת שלטים ושרשראות עם מנעולים".