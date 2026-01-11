מקורות מסרו הלילה (ראשון) לאתר החדשות "איראן אינטרנשיונל" כי כוחות הביטחון האיראניים עושים שימוש בכוח קטלני נגד מפגינים ברחבי המדינה, וההערכות הראשוניות מצביעות על מספר רב של הרוגים.

על פי הדיווח, גם ההערכות השמרניות ביותר מצביעות על כך שלפחות 2,000 בני אדם נהרגו באיראן בתוך 48 השעות האחרונות.

תיעוד שנשלח ל"איראן אינטרנשיונל" וצולם מדרום לטהרן מציג מספר גופות בשקי גופה. עדי ראייה שהעבירו את הסרטונים ציינו כי ניתן לראות במקום עשרות גופות.

סרטונים מוקדמים יותר מהעיר פרדיס שבכרג' ומבית החולים אל-גדיר שבמזרח טהרן הציגו מראות דומים של גופות על הקרקע, דבר שמרמז ככל הנראה על הרג המוני המתרחש במספר מוקדים, ולא רק בערים בודדות.

המקורות תיארו אלימות קשה במיוחד בפרדיס ובאזורים שונים בטהרן, והדגישו כי דיווחים דומים מתקבלים מאזורים נוספים ברחבי המדינה, בהם המחוזות אילאם וכרמאנשאה.

למרות השיבושים הקשים באינטרנט ברחבי איראן, שנמשכים כבר יותר משתי יממות, ממשיכים להתקבל סרטונים והודעות דרך ערוצים מוגבלים, לרבות משתמשי רשת סטארלינק של אילון מאסק.

בתיעוד שפורסם במוצאי שבת נראו מפגינים בשכונת פונאק בטהרן מציתים סניף של בנק מקומי. תיעוד נוסף מציג מפגינים בעיר אהוואז שבדרום־מערב איראן יוצאים לרחובות וקוראים, "יחי השאה".

מפגין בטהרן, שהצליח להעביר הודעות ספורדיות דרך מערכת הלווין סטארלינק, סיפר אתמול ל"גרדיאן": "אנחנו מפגינים למען מהפכה, אבל אנחנו צריכים עזרה. צלפים הוצבו מאחורי שכונת טריש ארג". לדבריו, אנשים רבים נורו ברחבי העיר. "ראינו מאות גופות", הוא הוסיף.

באחד הסרטונים נראית משפחה מחפשת אדם מתוך ערמת גופות בבית חולים בטהרן.

ה"טלגרף" הבריטי דיווח אתמול כי המנהיג העליון עלי ח'אמינאי הורה לשירותי הביטחון להיכנס למצב כוננות "גבוה ביותר".

לפי הדיווח, ח'אמינאי הורה למשמרות המהפכה "לקחת פיקוד מלא ולהשתלט על הרחובות", במקביל לדיווחים על חשש כבד מעריקות בתוך הצבא והמשטרה. גורם איראני בכיר אמר כי רמת הכוננות הנוכחית חסרת תקדים: "המנהיג הורה למשמרות המהפכה להישאר ברמת הכוננות הגבוהה ביותר - אפילו גבוהה יותר מאשר במהלך מבצע עם כלביא".