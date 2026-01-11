חברת OpenAI השיקה בארצות הברית מאפיין חדש של ChatGPT בשם Health, המיועד לסייע למשתמשים בניתוח מידע רפואי ובהצעת תובנות והמלצות הקשורות לבריאותם.

רשת BBC דיווחה כי המאפיין החדש מאפשר למשתמשים לבצע סקירה של תיקים רפואיים אישיים ולשלב נתוני בריאות ממקורות שונים, במטרה לקבל מענה מותאם יותר לשאלות רפואיות.

ב-OpenAI הדגישו כי השיחות עם ChatGPT Health יישמרו בנפרד מצ'אטים אחרים, ולא ישמשו לצורך אימון מודלים של בינה מלאכותית, כחלק ממדיניות שמטרתה להגן על פרטיות המשתמשים.

לפי נתוני החברה, יותר מ-230 מיליון משתמשים פונים מדי שבוע לצ'אטבוט של OpenAI בשאלות הנוגעות לבריאותם ולאיכות חייהם.

המשתמשים יוכלו לשתף עם המאפיין החדש מידע מאפליקציות בריאות וכושר ולהעלות תיקים רפואיים אישיים. שילוב המידע אמור לאפשר למערכת לספק תגובות מדויקות ורלוונטיות יותר לפניות בתחום הרפואי והבריאותי.

OpenAI מסרה כי המאפיין נועד "לתמוך בשירותי הרפואה, ולא להחליפם", והבהירה כי אין מדובר בכלי אבחוני או תחליף לייעוץ רפואי מקצועי. ההשקה הראשונית תתבצע בהיקף מצומצם מאוד - לפי שעה בעיקר בארה"ב.