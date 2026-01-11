הפצ"ר החדש, האלוף איתי אופיר, צפוי להודיע על מינוי ראשון בצמרת הפרקליטות הצבאית, על רקע חקירת פרשת הפצ"רית בה מעורבים מספר קצינים בכירים בפרקליטות.

אופיר החליט למנות ממלאת מקום לתפקיד סגנית הפצ"ר.

בגלי צה"ל דיווח דורון קדוש כי במקום לבחור מועמד מתוך שורות היחידה, בחר הפצ"ר לבצע מינוי חיצוני, והביא לתפקיד את אל"מ במיל' ענבל דה פז, אשר שימשה בעבר כסנגורית הצבאית הראשית. דה פז פרשה מצה"ל לפני מספר שנים וכיום היא משמשת כיועצת משפטית במשרד הביטחון.

המינוי הוא זמני בלבד, ולא התקבלה עדיין החלטה בנוגע למינוי קבע לתפקיד. ההערכה היא כי דה פז תכהן כממלאת מקום במשך מספר חודשים לפחות.

במקביל, תפקידים נוספים בפרקליטות הצבאית עדיין מאוישים באופן זמני בלבד. בין היתר, טרם מונה מחליף לראש חטיבת הדין הבינלאומי במקומו של תא"ל גל עשהאל, וכן טרם מונה פרקליט לעניינים מבצעיים במקומו של סא"ל ליאור עייש, ששימש כתובע בתיק שדה תימן.

מדובר צה"ל נמסר, "מאז כניסתו לתפקיד, הפצ"ר לומד את הארגון ואת משימותיו, ובתוך כך בוחן שינויים ואיושים אפשריים. במסגרת זו סוכם כי אלוף-משנה (מיל') ענבל דה-פז, שכיהנה בעבר כסנגורית צבאית ראשית, תמלא את מקום סגן הפצ"ר בחודשים הקרובים".