מאחר שהתופעה של פגיעות מיניות מעסיקה במידה רבה את החברה בישראל, ראתה לנכון "מורשת המשפט בישראל", שמטרתה היא עיצובה של החברה לאור ערכיה של המורשת היהודית, להקדיש את הסמינר הקרוב לתופעה חמורה זו.

מדובר בתופעה שיש בה פגיעה עמוקה בכבוד האדם ובנפש האדם ומאמללת את הנפגע, בגיר או קטין, גבר או אישה. מן ההיבט היהודי חומרת התופעה גדולה אף יותר, שכן הפגיעה היא גם עבירה. כל פגיעה בזולת היא למעשה עבירה, אבל לפגיעה המינית מתווספות פעמים רבות עבירות חמורות ביותר.

בין הגורמים שזירזו אותנו במיוחד לייחד סמינר לנושא זה - שהוא הסמינר ה-99 של העמותה המתקיים בשיתוף משרד המשפטים - היו הרב שמואל אליהו רבה של העיר צפת שהקים בית דין מיוחד לפגיעות מיניות, ועוה"ד לילי הורוביץ-גץ מנהלת פורום "תקנה". הנתונים שמסרו לנו מעוררים דאגה: לבית הדין של הרב אליהו הגיעו בחודש האחרון בלבד כ־30 תלונות.

התופעה של פגיעות מיניות דורשת עיון מהיבטים רבים הכרוכים בה והמחייבים בירור מעמיק, לא רק בסיבות הפגיעה ובתוצאותיה, אלא גם כיצד נאבקים בה. בכלל זה, כיצד להרתיע את העבריין מלהמשיך במעשיו וכיצד להגן על הנפגע מפני הפוגע. בבירור שאלות אלה יסייעו לנו מומחים העוסקים בתחום זה, מן האקדמיה ומן השדה, חכמי תורה וחכמי משפט מן השורה הראשונה.

מנקודת המבט של המשפט העברי עולות בזה שאלות כבדות משקל: מהן הדרכים הראויות למניעת הפגיעות ולטיפול בפוגעים: מיהו הגוף המוסמך לדון בעניינים אלו הגובלים בדיני נפשות, הן מצד הנפגע שחייו נהרסו, הן מצד הפוגע שעלול להיפגע קשות מפרסום המעשה.

שאלה נוספת היא, אילו אמצעים רשאי בית הדין לנקוט, איום, פרסום שמו של העבריין, הזהרת הציבור מפניו והרחקתו מזירת הפשע. וכאן מתעוררות שאלות הלכתיות חמורות: עלינו להיות ערים לכך שפרסום שמו של העבריין גובל עם פסק דין מוות, ויש לבחון צעד זה בזהירות יתרה.

שאלה חמורה היא, כיצד להוכיח את הפגיעה, שהרי פגיעה זו מתרחשת בצנעה ללא עדים. מה משקלם של ראיות נסיבתיות ושל התרשמות הדיינים בדבר אמיתותן של טענות הצדדים, בעבירות אלה?

לצד שאלות הטיפול והענישה, קיימת שאלה יסודית לא פחות: כיצד מונעים את התופעה מראש, להבדיל מעיסוק בפגיעה שכבר התרחשה? תרומה גדולה למוגנות מפני הפגיעה, היא ההוראות שבהלכה היהודית שנועדו להרחיק את האדם מן החטא.

היסוד להלכות אלה הוא ההכרה שלכל אדם יש יצר, שהוא כוח החיים שבו. יצר טוב ויצר רע הם נחלתו של כל אדם, וכל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. עצם קיומו של היצר הוא יסוד הכרחי לאדם, שכן בלעדיו נשללת ממנו הבחירה בין טוב לרע. בחירה זו היא המבחינה בין האדם לשאר היצורים. האתגר הוא להתמודד עם היצר ולכבוש אותו, והנחיות התורה מקלות על בחירתו: “בראתי יצר רע, בראתי לו תורה - תבלין". אמנם ה"תבלין" אינו "תרופת פלא", והבחירה היא עדיין בידו, להיכנע ליצר, או להסתייע שוב ושוב ב'תבלין' כדי להתגבר על יצרו.

יתר על כן, היצר אינו נחלתו של אדם צעיר דווקא: “אל תאמן בעצמך עד יום מותך". גם אדם מבוגר עלול למעוד - לא רק בתחום המיני אלא גם בתחום האמוני.

מתוך הבנה זו נקבעו בהלכה הנחיות של התנהגות: איסור ייחוד, וחובת זהירות יתרה במצבים בהם ישנם יחסי מרות בין בן המין האחד על בני המין השני, שבהם הסכנה לניצול גדולה יותר.

בכל השאלות הללו נבקש לעסוק בסמינר הקרוב שיתקיים בסוף-שבוע של פרשת בשלח, שבת שירה, במלון רמת רחל בירושלים, וישתתפו בו, בין היתר. הרב שמואל אליהו והרב יעקב אריאל, העומדים בראש גופים שעניינם מניעת פגיעות מיניות, שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין, הרב אריאל בראלי שכתב שני ספרים בנושא, הרבנית רחלי פרנקל מפורום "תקנה", אפרת רבינוביץ מבית הדין המיוחד, מומחים, משפטנים והעוסקים יום־יום בזה.

בסמינר נבחן כיצד עשוים המשפט העברי והמקורות היהודיים לעצב חברה מוסרית, רגישה ומתוקנת, בעלת איכות חיים משופרת יותר.

כולכם מוזמנים להשתתף, ללמוד, לשמוע ולהיות שותפים להתמודדות עם אחת הסוגיות הכואבות והחשובות ביותר בחברתנו. מספר המקומות מוגבל, ופרטי ההרשמה למקומות האחרונים במייל jlhs81@gmail.com או בווצפ 026247041