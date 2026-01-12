זה המקום לשאול את השאלה הכי מביכה: איך זה שאתה מצליח בקריירה, סוגר עסקאות של מיליונים, מנהל צוותים שלמים - אבל כשזה מגיע לדייט שני, אתה פשוט לא יודע מה לעשות?

רווקים בגילאי 25-40 במגזר הדתי מדברים על זה בלחש. למעלה מ-60% מהם מצליחים באקדמיה, בקריירה, בחיי חברה - אך נשארים תקועים במקום בזוגיות. דייטים אינסופיים שמסתיימים אחרי 3-4 פגישות. בנות ובחורים שנראים מושלמים על הנייר, אבל משהו תמיד משתבש.

צוריאל גביזון זוכר את זה טוב. "אחרי 5 שנים של דייטים שלא הובילו לשום מקום, הבנתי שאני לא יודע איך לשחק את המשחק הזה", הוא מספר. "פגשתי עשרות בנות מדהימות, אבל הכל תמיד נגמר אחרי 3-4 פגישות. התחלתי לחשוב שמשהו לא בסדר איתי".

ההבנה שלו הייתה פשוטה וכואבת: הוא קפץ למים בלי לדעת לשחות.

קפיצה למים בלי שיעורי שחייה

רוב מחפשי הזוגיות חושבים שזה עניין של מזל או "קליק". כאילו יום אחד מישהו פשוט יופיע ויציל אותם מהתסכול. גבי דניאל, שהקים יחד עם גביזון מערך ליווי לזוגות, מסביר את זה אחרת.

"האמת הפשוטה היא שרוב הרווקים האיכותיים לא נכשלים בגלל הגיל או המראה", הוא אומר. "הם קופצים למים העמוקים של עולם הדייטים בלי לדעת לשחות. הם מנהלים את התהליך הזה מתוך אינטואיציה בלבד ומקווים שהקסם יקרה. אבל זוגיות עמוקה היא לא קסם - היא תוצאה של חוקים ברורים".

בחמש השנים האחרונות ליוו השניים למעלה מ-800 זוגות אל החופה. השינוי אצל כל אחד מהם קרה ברגע אחד מדויק - כשהם הפסיקו להמר על הלב והתחילו לעבוד עם מפה.

דנה, שהתחתנה לפני 8 חודשים, זוכרת איך זה היה. "הייתי בת 32 והרגשתי שהרכבת עוברת לי מתחת לאף", היא אומרת. "הלכתי ל-43 דייטים ראשונים ב-3 שנים, וכמעט אף אחד לא הגיע לדייט שני. אחרי המשדר הבנתי שאני עושה 3 טעויות קריטיות שהרחיקו כל בחור פוטנציאלי. תיקנתי אותן, ו-4 חודשים אחר כך פגשתי את בעלי".

האמברקס הפנימי שמחניק לך את הזוגיות

אחד הדברים שמפתיעים אנשים הכי הרבה במשדר זה המושג "האמברקס הפנימי". זה לא משהו מסובך. זה פשוט החסמים הסמויים שלך - לעיתים כאלה שאתה בכלל לא מודע אליהם - שגורמים לך לחשוש מהתחייבות או להימנע מפגיעה.

התוצאה? אותו דפוס שחוזר על עצמו שוב ושוב. קשרים שנתקעים באותה נקודה. בנות מדהימות שאתה מרחיק אחרי שבועיים. החמצת הזדמנויות כי לא הצלחת לקבל החלטה.

"מה שמפתיע אנשים הכי הרבה זה שהבעיה לא איתם, אלא בגישה שלהם", גביזון מסביר. "יש כאן עניין של זיהוי מוקדם. אנחנו מלמדים איך לזהות מה יקדם אותך לחתונה ומה ירחיק אותך ממנה. איך להפסיק להיסחף אחרי טרנדים ולהבין מה באמת חיוני".

אמיר מכיר את זה מקרוב. "פגשתי 5 בנות נהדרות והרחקתי כל אחת מהן בדייק אחרי שבועיים", הוא אומר. "לא הבנתי למה זה קורה עד שגיליתי שיש לי פחד עמוק מדחייה. עכשיו אני נשוי כ-11 חודשים ולא מאמין שהייתי יכול להחמיץ את זה".

משדר אחד שמשנה את חוקי המשחק

ביום שלישי הקרוב, כ"ד בטבת (13.1), גביזון ודניאל עושים משדר זום תחת הכותרת "חוקי המשחק של הזוגיות". זה לא עוד הרצאת מוטיבציה. זו מפת דרכים מעשית שכבר עבדה על 800 זוגות.

במהלך המשדר הם חושפים את הטעויות השקופות שרווקים איכותיים עושים - בעיקר בדייט השני, הגורלי - ומציגים כלים להסרת חסמים. המטרה פשוטה: מפה ברורה שמובילה לחתונה בלי שתאבד את עצמך בדרך.

המשדר פתוח לציבור ללא עלות, בהרשמה מראש. הוא יתקיים ביום שלישי 13.1 בשעה 20:30 בזום. המקומות מוגבלים, וההרשמה נסגרת 24 שעות לפני.

