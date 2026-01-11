שיתוף פעולה מוזיקלי ראשון יוצא לדרך בין הזמר והיוצר אברהם טל והזמרת טוהר גדסי.

השיר החדש, "הכל יעבור", נכתב והולחן על ידי השניים - ונולד מתוך מפגש חברים, בשיחת סלון שעסקה בפערים, בשוני, ובתקווה המשותפת לטוב.

מילות השיר נוגעות בפערים חברתיים, באגו, ובתחושת השסע - אך נעות לעבר תקווה, פיוס, ופתיחת לב: "יש לי מלא מה להגיד על זה / אבל בוחרת לשתוק. כל אחד רואה הכל מהעיניים שלו / ישתבח תודה על הטוב ועל כל מה שלא".

"תן לי עוד ניגון של אמונה / כל יום שעובר הוא מתנה / נפתח ת'לב, והשמיים ייפתחו עלינו", הם שרים. המסר המרכזי של השיר: "בסוף כולנו פה אותו דבר... בוא נשחרר ת'הגדרות, נביא שלום בינינו".