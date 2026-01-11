הזמר החסידי ליפא שמלצר עבר הלילה (ראשון) תאונת דרכים בניו יורק, לאחר שרכב המרצדס שלו החליק על כביש מושלג.

בסרטון שפרסם מזירת האירוע, נשמע שמלצר אומר: "ראיתי את המוות מול העיניים. לחצתי על הברקס כל הזמן ונתקעתי בגדר, עשיתי תאונה. אני עומד פה לבד, ממש ראיתי את המוות מול העיניים. השם נתן לי צ'אנס נוסף".

לדבריו, "בכזו סיטואציה מבינים מה זה חיים וכמה החיים של בן אדם יכולים להשתנות בשנייה. רעדתי, אבל אני בריא, ויש לי מספיק בטריה באוטו".

הזמר הדגיש כי נהג בזהירות: "נהגתי רגוע ולאט, אבל היה שלג ואי אפשר לדעת". למרבה המזל, שמלצר לא נפגע בתאונה, והרכב ניזוק קלות.

לפני כשנה שמלצר ניצל מתאונה עצמית בארצות הברית בסמוך לגשר וושינגטון בדרכו להופיע בחתונה אליה הוזמן. הזמר התנגש עם רכבו במעקה בטיחות בצד הדרך.

בהתחלה לא חש בכאבים ואף צילם סרטון מזירת התאונה כשהוא מברך 'שהחיינו' על הנס. "הייתי בדרך לחופה והפסדתי אותה כבר. אני יצאתי פה בניסים. אני מודה לקדוש ברוך הוא", אמר בסרטון.

הוא המשיך בנסיעה ברכב חלופי אך אז החל להרגיש כאבים בכתף ובגב התחתון. שמלצר פונה לבית חולים שם עבר סדרת בדיקות שאישרו כי הכל תקין ומדובר במכות יבשות.

לאחר שהשתחרר מבית חולים, הוא מיהר לחתונה, שכבר הייתה לקראת סיום, כדי לשמח את בני הזוג.