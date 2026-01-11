תפילת אל מלא רחמים בהלווית סא"ל אבישי הרר ז"ל צילום: חנניה אבן חן

סגן-אלוף אבישי הרר ז"ל הוא הקצין שנמצא אתמול (שבת) בביתו שבמרכז הארץ כשהוא ללא רוח חיים לאחר שלא התעורר משנתו.

הרר, תושב כוכב השחר, שירת בקבע והותיר אחריו את רעייתו הודיה וארבעה ילדים.

מאות השתתפו בהלווייתו שנערכה בחלקה הצבאית בבית העלמין בעומר.

כפי שפורסם אמש, עם היוודע דבר המקרה נפתחה חקירה על ידי מצ"ח. "הודעה נמסרה למשפחתו", נמסר. "צה"ל משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוותה".

בנאום פרידה לפני מספר חודשים מתפקיד מפקד מרכז ההשמה אמר סא"ל הרר: "הכנסנו לצה"ל מקצוע חדש, השמה. בנינו אותו מאפס, מתהליך לחוויה. הפכנו את אנשי הקבע, הפצועים והמפקדים בכלל הדרגים לשותפים ויצרנו מקום שמאמין שאפשר אחרת".