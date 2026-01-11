שר הכלכלה והתעשייה ח"כ ניר ברקת מסיר את הכפפות ותוקף את ערוץ 12 על תחקיר הפייק, כלשונו, ששידרו נגדו, ועל הכפשת לוחמי כוח 100.

הצופים לא נשארו אדישים והסרטון הפך ויראלי תוך שעות אחדות.

"תודה לאל הצלחתי בחיים. וכן, אני אדם עשיר, אבל לא נולדתי כזה. עבדתי קשה מאוד כל חיי והרווחתי את הוני בעמל בלי קיצורי דרך", פתח השר ברקת את הסרטון בהתייחסותו על החלטתו לעבוד ללא משכורת ולממן מכספו הפרטי את פעילותו הציבורית ואת טיסותיו העסקיות לחו"ל.

בהמשך, תקף השר ברקת את ערוץ 12 על פרסום עלילת השקר, לדבריו, שהכפישה את לוחמי כוח 100: "יש גופי תקשורת שמעדיפים נבחרי ציבור מהימין חלשים וכנועים, כאלה שקל לשלוט בהם", אמר השר ברקת. "אני לא כזה וזה משגע אותם, אז הם מטנפים, משקרים ומפיצים דיבה. אצל חדשות 12 זה אפילו דפוס, הם מפיצי דיבה סדרתיים - תשאלו את כוח 100".

השר ברקת התייחס גם לקרן הסיוע המשפטית שהקים "לנפגעי דיבה 12", על סך שני מיליון שקלים: "הפעם הם התעסקו עם האדם הלא נכון, ועל שקרים משלמים. בנוסף לתביעת הענק, הקמתי קרן ייעודית לנפגעי דיבה 12 בסך שני מיליון שקלים", סיפר ברקת.

את הסרטון חתם השר ברקת כשהוא עומד מול המצלמה עם שלט טלוויזיה וקורא לציבור לחדול מצפייה בערוץ 12: "ועד אז, המלצה קטנה ממני. התנתקו מהשקרים של 12 ותתחברו לאמת".