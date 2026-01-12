ראש ישיבת חיצים, הרב שי סוויסה, משוחח עם ערוץ 7 בועידת "הפרעה טובה" ומסביר מדוע בעיית קשב וריכוז יכולה להיות מתנה גדולה עבור בני הנוער.

"השם של הועידה מתכתב עם המחשבה שההפרעה היא משהו שלילי. אנחנו רואים זאת בתור מתנה. אם הקב"ה נתן לך אותה אז היא ודאי חיובית", מסביר הרב סוויסה.

לחצו כאן לפרטים נוספים על הלימודים בישיבת חיצים

לדבריו האנרגיות המתפרצות שמאפיינות את הנערים הללו הן המפתח להישגים יוצאי דופן, בתנאי שיודעים לנתב אותן נכון. "כמות האנרגיות היא ודאי מאוד טובה, היכולת לעשות כמה דברים במקביל, היכולת לא להתייאש. החבר'ה האלה, כשהם ננעלים על משהו, אתה לא יכול להזיז אותם מזה. האמונה שאנחנו מסוגלים לעשות דברים שהם לפעמים דמיוניים - היא מאוד ייחודית".

הוא מודה כי מול היתרונות הללו ניצבים אתגרים יומיומיים לא פשוטים, אך מדגיש: "כשמשהו נדלק שם, אז אי אפשר לעצור את זה. אני חושב שזו מתנה מאוד מיוחדת".

הגישה בישיבת חיצים אינה דוגלת בוויתור או בהנמכת ציפיות. להפך, הרב סוויסה מאמין שדווקא הדרישה הגבוהה היא הביטוי האמיתי לאמון בנער. "ברגע שאני משדר לך שאני מוותר לך, אז אני מוותר עליך ולא מאמין בך. אנחנו דורשים ומאמינים באמת שהם מסוגלים".

התהליך החינוכי מתמקד בבניית תשתית של חוויות הצלחה במגוון תחומים, מתוך הבנה שהכישלונות שצברו הנערים במערכת החינוך הרגילה פגעו בדימוי העצמי שלהם. "התלמידים מגיעים לפה בכיתה ט', בכיתה י' ולא תמיד הם באים עם חוויות הצלחה בתרמיל שהם סוחבים איתם", מתאר הרב. "אנחנו מחפשים תחומי הצלחה. אולי אתה תותח בספורט או אלוף במסעות? אולי הכישרון שלך הוא במוסיקה או באמנות? ברגע שאתה מגלה את הכישרון שלך, חוזר האמון בעצמך, וכל התחומים מושפעים".

הפירות של הגישה הזו ניכרים בשטח, בביקורים של בוגרי הישיבה שכבר הקימו משפחות. הרב סוויסה מספר בהתרגשות על שבת בוגרים שנערכה לאחרונה. "הילדים האלה הם כמו הילדים הפרטיים שלנו. זו חוויה מטורפת לראות חבר'ה שהיה להם קשה ללמוד והיום כבר התקדמו בחיים, לומדים תארים ובונים את החיים שלהם".

לחצו כאן לפרטים נוספים על הלימודים בישיבת חיצים

פלח נכבד מהעשייה בישיבה מוקדש להורים, שמוצאים את עצמם לא פעם חסרי אונים מול האתגרים בבית. הרב סוויסה מציע להם קודם כל "נשימה עמוקה" ואמונה בייעוד האישי שלהם כהורים. "להאמין זה אומר, אני מאמין שריבונו של עולם נתן לי את הילד הזה והוא הכי מדויק עבורי - כשאני ההורה הכי מדויק עבורו".

המסר שלו להורים הוא "תדעו לכם שעוד כמה שנים הכל ייראה אחרת לגמרי. הנער יבנה את עצמו, הוא יתקדם. התקופה הזאת תחלוף, ובעזרת השם הוא ייבנה".

לסיום, הרב סוויסה מבקש להפריך את החשש של הורים מפני "קבוצת השווים" המאתגרת. לדבריו, הדינמיקה החברתית בישיבה היא דווקא כוח מרפא. "ילדים רוצים להיות חלק מקבוצת השווים. אם אני נמצא בחבורה שכולם נמצאים מאוד גבוה, ואני כל הזמן אשאר מאחור, זה הרבה פחות טוב לי".

הוא מוסיף כי הישיבה היא מקום שבו התורה פוגשת את הנער ממקום של בחירה ואהבה: "כמות הבוגרים שנמצאים בישיבות, שיעור ג' ושיעור ד', זה בדיוק מאותו שורש. ברגע שחוזר להם האמון בעצמם, במפגש שלהם עם התורה, אי אפשר לעצור אותם. כשהם בחרו ישיבה, הם ידעו בדיוק מה הם בוחרים, וזה תענוג לראות את הפירות".