רק לפני שלושה ימים ישב יוסי אבוקסיס במסיבת עיתונאים לקראת משחקה של קבוצתו, מכבי נתניה, מול הפועל ירושלים וניסה להצדיק את עצמו.

"היה שבוע לא נעים. לא מתאים לנו להפסיד משחק כזה, אפילו שהיו חסרים לנו הרבה שחקנים, אבל אנשים קצת הגזימו", אמר אבוקסיס. "מכבי נתניה נמצאת פחות או יותר איפה שהיא צריכה להיות. התחלנו את העונה באיחור מאוד גדול, בפיגור של ארבעה שחקנים - בגלל החלפת הבעלים. יש לנו בעיות בקבוצה, אבל גם המון דברים טובים והראינו את זה השנה. עד לפני שבוע, הרעיפו עלינו מחמאות. פתאום, תוך שלושה ימים ושני משחקים, עם הרבה חיסורים משמעותיים, מדברים עלינו כאכזבה.

"זה יושב לי בבטן. כשהגעתי לפה הקבוצה היתה מרוסקת, במקום האחרון. עשינו מהפך אדיר והגענו לפלייאוף העליון, וגם עכשיו יש לנו נקודות בשביל פלייאוף עליון. אנחנו יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו", אמר אבוקסיס.

היום (ראשון) הודיעה נתניה על פיטוריו של אבוקסיס מאימון הקבוצה, דבר שלא התקבל בהפתעה גמורה לנוכח היכולת הרעה של נתניה במשחקיה האחרונים.

עד כמה יכולת רעה? נתניה ניצחה 7 משחקים העונה ב-18 מחזורי ליגה ורק משחק אחד ב-8 משחקיה האחרונים.

רק ביום שישי האחרון איבדה נתניה יתרון משער בדקה ה-90 לשיוויון בטדי מול הפועל ירושלים ונדמה כי הגיעו מים עד נפש להנהלת המועדון ובעיקר לאוהדים מהשרון שמאסו ביכולת של הקבוצה תחת המאמן שפוטר מכל קבוצה אפשרית בליגת העל.

וכך, למרות שהוא במרחק 2 נקודות בלבד מהמקום השישי המוביל לפלייאוף העליון, החליטה נתניה לפטר את מאמנה כשאת המקום שלו ימלא באופן זמני, שחקן העבר שכבר אימן את המועדון בעבר - בני לם.

בהודעה לאוהדים נכתב: "אוהדי מכבי נתניה היקרים, אנו רוצים להודות למאמן יוסי אבוקסיס על עבודתו, מסירותו ומקצועיותו. יוסי הוביל את הקבוצה במחויבות מלאה בתקופה מאתגרת ומסיים את דרכו במועדון עם הערכה וכבוד, תודה יוסי. בני לם יאמן את הקבוצה בטווח הזמן המיידי, עד למינוי קבוע של מאמן ראשי למועדון".