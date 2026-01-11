לשכת עורכי הדין פרסמה את נתוני ההצלחה בבחינת ההסמכה בכתב שנערכה בדצמבר 2025 בירושלים. על פי ההודעה, 67.7% מהנבחנים שניגשו לבחינה בפעם הראשונה עברו אותה בהצלחה.

בסך הכול ניגשו למועד חורף 2025 כ-2,953 מתמחות ומתמחים. מתוכם, 2,056 נבחנים ניגשו לבחינה בפעם הראשונה.

נתוני ההסמכה נחשפים

328 ניגשו בפעם השנייה - עם שיעור מעבר של 28.96% בלבד, ו-568 ניגשו בפעם השלישית או יותר, עם שיעור מעבר של 10.21% בלבד.

פילוח לפי מוסדות לימוד מעלה פערים בולטים: באוניברסיטה העברית עמד שיעור המעבר של נבחנים בפעם הראשונה על 95.86%, באוניברסיטת בר-אילן 91.67%, ובאוניברסיטת חיפה 90.91%.

לעומת זאת, בקריה האקדמית אונו עמד שיעור המעבר על 49.92%, במכללת נתניה על 52.34%, ובמרכז האקדמי כרמל - 0%.

גם מקום ההתמחות משפיע: בקרב מתמחים שהתמחו בפרקליטות מחוז או מדינה עמד שיעור המעבר על 85.14%, ואילו בקרב אלו שהתמחו במשרד פרטי - רק 46.64% עברו את הבחינה.

שיעור המעבר הכללי מתוך כלל הנבחנים עמד על 52.32%, כאשר הממוצע הארצי בציון עמד על 59.2 נקודות מתוך 100.