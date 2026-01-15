הספר "דרך צלחה" שיצא לאחרונה לאור, מאת הרב גדעון יעקב כץ, מציע סקירה הלכתית מקיפה להולכי דרכים, נוסעים במטוסים או בספינות, ולשוהים במלונות ודירות נופש.

הספר עוסק במגוון מצבים מעשיים - נסיעות לצרכי עבודה, שמחות, טיולים או טיפולים רפואיים - ומרכז את ההלכות הנוגעות לכל אחד מהם, תוך מתן מענה לשאלות שמתעוררות בשל ההתפתחויות הטכנולוגיות המאפיינות את תקופתנו.

בין הנושאים שבספר ניתן למצוא דיון הלכתי במנהגי תפילה ותשמישי קדושה במהלך נסיעה, שהות בשבת מחוץ לבית, שימוש באמצעים דיגיטליים, ועוד.

הספר נועד לשמש מדריך מעשי לכל שומר מצוות היוצא לדרכים, ומותאם למציאות החיים המודרנית שבה נסיעות וניידות הן חלק בלתי נפרד מהשגרה.