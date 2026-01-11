באוניברסיטת תל אביב צפוי להתקיים מחר (שני) כנס תחת הכותרת "מאחורי הסורגים - מוות, עינויים, רעב בחסות מערכת הכליאה הישראלית". הכנס נערך ביוזמת תא חד"ש סטודנטים וארגון "אקדמיה לשוויון".

בהזמנה לאירוע נכתב כי בשנתיים האחרונות מתו 110 אסירים ועצירים פלסטינים בבתי הסוהר בישראל, וכי אלפים מוחזקים ללא כתב אישום כעצירים מנהליים או כלוחמים בלתי חוקיים. עוד נטען כי תנאי הכליאה כוללים רעב, מחלות, השפלות, אונס ומכות, וכי הדברים מתועדים בדו"חות של ארגוני זכויות אדם.

בין הדוברים באירוע נמנים עו"ד סאוסן זהר מארגון עדאלה והקליניקה לזכויות אדם, נאג'י עבאס מעמותת רופאים לזכויות אדם, ועו"ד בן מרמרלי, המייצג מחבלים בבתי המשפט.

ארגון בצלמו פנה במכתב חריף לנשיא האוניברסיטה, פרופ' אריאל פורת. לטענת הארגון, מדובר באירוע מסית המהווה פגיעה חמורה בלוחמי שב"ס. מנכ"ל בצלמו, שי גליק, כתב כי "התיאורים המופיעים בהזמנה הכוללים האשמות במוות ברעב מכוון, עינויים, אונס ו'חטיפת' עצירים אינם אלא עלילת דם מודרנית". לדבריו, "לא ייתכן שבין כותלי מוסד ציבורי יינתן גיבוי וקול ל'פרוטוקולים של זקני ציון 2026' המציגים את חיילינו וסוהרינו כאנסים ורוצחים".

גליק הוסיף כי קיום האירוע הוא "יריקה בפרצופם של הסטודנטים המשרתים במילואים ובכוחות הביטחון, ויוצר סביבה עוינת ומפלגת". עוד תהה, "האם היית מאפשר לקיים כנס לכבוד פסח על היהודים שרוצחים ילדים נוצרים ומשתמשים בדם שלהם לאפיית מצות? זה בדיוק מה שאתה עושה ויותר חמור מכך!". במכתבו קרא למועצה להשכלה גבוהה לעצור את האירוע ולשקול שלילת תקציבים.

מלשכת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, נמסר: "אני גאה בשינויים שהובלתי בבתי הכלא של המחבלים, יחד עם נציב שב"ס, קובי יעקובי. נגמרו הקייטנות בבתי הכלא. למחבלים מגיע את המינימום שבמינימום על פי החוק".

עוד נמסר מלשכתו, "אוניברסיטת ת"א כבר ממזמן ירדה מהפסים, כאשר איפשרה לקיים הפגנות של תומכי הטרור בשטח האוניברסיטה. הביזיון שייך לאוניברסיטת ת"א שמקיימת בשטחה אירוע הזוי, מופרח ומסית נגד לוחמי הכליאה אשר פועלים למען ביטחון המדינה, יום-יום, לילה-לילה. אני גאה בהם ותומך בהם, לא נירתע".

מאוניברסיטת תל אביב נמסר: "ראשית יובהר כי אין מדובר באירוע אקדמי של האוניברסיטה והנהלת האוניברסיטה אינה עומדת מאחריו, אלא באירוע שאורגן על ידי תא סטודנטים ספציפי. אף שמדובר בכנס שכותרתו מעוררת קושי רב בקרב ציבורים רחבים, הדין בישראל אינו אוסר את קיומו של הכנס, וחוק זכויות הסטודנט אף מאפשר פעילות ציבורית כאמור בקמפוס אקדמי".

מלשכת שר החינוך ויו"ר המל"ג טרם נמסרה תגובה.