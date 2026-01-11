המהלך של רפורמת התחרות בשירותי הבנקאות יצא לדרך, עם אישור וועדת השרים לחקיקה את הצעדים החדשים שיביאו לתחרות מוגברת במערכת הבנקאית.

הרפורמה, שמוביל משרד האוצר, מיועדת להוזיל את הריבית עבור עסקים קטנים ובינוניים ולמשקי הבית, ולהעניק להם גישה לשירותים פיננסיים טובים יותר בתנאים נוחים יותר.

הצעד המרכזי של הרפורמה כולל הכנסת גופים חדשים לשוק הפיקדונות, שיכולים להציע לציבור ריביות גבוהות יותר על פיקדונות ועל כספים בעו"ש.

בנוסף, הרפורמה תעודד את הקמתם של בנקים חדשים שמתמקדים בהענקת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ולמשקי הבית, עם ריביות נמוכות יותר.

במשרד האוצר אומרים כי הצעת החוק תעלה לכנסת כמצורפת לחוק ההסדרים, ומדובר בצעד משמעותי בהפיכת המערכת הבנקאית ליותר תחרותית ומועילה לציבור.