נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוזהר כי הצבא האמריקני זקוק לזמן נוסף על מנת להתכונן לתקיפה אפשרית באיראן, בעקבות מחאות הענק שפרצו במדינה, כך מדיווח הטלגרף הבריטי.

על פי הדיווח, לטראמפ הוצגו מספר אופציות, ביניהן תקיפה של מטרות צבאיות ושירותי הביטחון האיראנים האחראיים לדיכוי המפגינים.

מפקדים אמריקנים במזרח התיכון הזהירו כי יש צורך לתאם עמדות ולבצע הכנות במערך ההגנה של הצבא לפני ביצוע תקיפה שיכולה להוביל לתגובה איראנית.

עוד דווח כי שני מטוסי תובלה אמריקנים מסוג סי-17 המריאו מגרמניה למזרח התיכון אתמול.

לפי דיווחים מערוץ "איראן אינטרנשיונל", מעל 2,000 בני אדם נהרגו במהלך 48 השעות האחרונות ועדי ראייה מדווחים על בתי חולים שמקבלים גופות רבות.