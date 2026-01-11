מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה, מריה מצ'אדו, ביקשה להעביר את פרס נובל לשלום בו זכתה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בראיון שהעניקה לרשת "פוקס" סיפרה מצ'אדו כי פנתה לחברי וועדת פרס נובל לשלום בנורבגיה וביקשה להעביר את הפרס בו זכתה בשנת 2025 לנשיא טראמפ. "אני רוצה לתת לו את הפרס ולחלוק אותו איתו בשם העם הוונצואלי. מה שהוא עשה הוא היסטורי. זהו צעד ענק לקראת מעבר לדמוקרטיה", אמרה מצ'אדו.

היא עצמה נמלטה מוונצואלה בחודש דצמבר האחרון על מנת לקבל את פרס נובל באוסלו.

אלא שוועדת פרס נובל לשלום בנורבגיה סירבה לבקשה, ואמרה כי לא ניתן לחלוק או להעביר את הפרס לאדם אחר. "העובדות ברורות ומבוססות היטב. ברגע שפרס נובל מוכרז, לא ניתן לבטל אותו, לחלוק אותו או להעביר אותו לאחרים. ההחלטה סופית ותקפה לנצח. לא צוואתו של אלפרד נובל ולא תקנון קרן נובל מזכירים את האפשרות לבטל את פרס נובל. אין לנקוט פעולה נגד החלטת ועדת ההענקה בסטוקהולם או באוסלו. אף אחת מוועדות הענקת הפרס לא שקלה מעולם לבטל פרס נובל. בעיקרון, ועדת נובל הנורווגית לעולם אינה מגיבה על מה שאומרים או עושים חתני פרס השלום לאחר קבלת הפרס".

טראמפ עצמו נשאל האם היה מוכן לקבל את פרס נובל לשלום ממצ'אדו, ואמר כי "זה יהיה כבוד גדול עבורי".