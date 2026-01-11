יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, מזהיר את בג"ץ מפני התערבות בהדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

"אם בן גביר צריך להיות שר או לא צריך להיות שר, זה לא נושא לבית המשפט. אם יינתן פסק דין כזה, זה יהיה פסק דין שדגל שחור יתנוסס מעליו", אמר רוטמן בראיון ל-103FM.

הוא הוסיף כי "לראש הממשלה על פי חוק יסוד אסור לציית לפסק דין כזה כי חוקי היסוד עומדים מעל בג"ץ, מעל הממשלה ומעל הכנסת. ההחלטה מי מתאים להיות שר במדינת ישראל על פי חוק נתונה לממשלה, לראש הממשלה במקרה של של פיטורים ולממשלה במקרה של מינוי. 64 ח"כים הצביעו שבן גביר יהיה שר".

"ביום שבו בית משפט אומר קבל עם ועולם: 'החוק לא מחייב אותי', באותה שנייה נפתח פתח לאנרכיה, לכן אני מקווה שבית המשפט יתעשת ולא יכריז הכרזה מאוד מסוכנת שלפיה חוקי היסוד של המדינה לא מחייבים אותה", דברי רוטמן.

הוא נשאל גם לגבי חוק הגיוס ועמדת מפלגת הציונות הדתית. "יש שקר גדול שמסתובב, ואנחנו צריכים להתמודד עם קמפיין הפייק הזה. אנחנו מבינים את מה שכולם מבינים: העומס על משרתי המילואים הוא בלתי נתפס, וגם מבינים שהדרך להביא לחיילים חרדים הוא לא לצאת למלחמת כול בכול. אם בג"ץ לא היה מבטל את חוק טל, היינו ב-7 באוקטובר עם שלוש אוגדות חרדיות".