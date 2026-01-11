פרופסור חגי לוין תקף את יו"ר ועדת הבריאות של הכנסת, ח"כ לימור סון הר־מלך, וטען כי היא מכניסה "גזענות לוועדת הבריאות של הכנסת", משום שלשיטתה "כל רופא ערבי הוא מחבל בפוטנציה".

לפני כשבוע קראה סון הר־מלך להפסיק את ההכשרה הקלינית בבתי החולים בישראל לסטודנטים לרפואה ממזרח ירושלים ומשכם, בטענה שהאוניברסיטאות שבהן הם לומדים משמשות "חממות לטרור" ושסטודנטים אלה תופסים מקומות התמחות של סטודנטים ישראלים המשרתים במילואים.

בדברים שאמר לערוץ "דמוקרטTV" הדגיש לוין כי "הרופאים והרופאות הערבים תורמים תרומה משמעותית למערכת הבריאות בישראל", ושלל את הטענה כי קיימת אפליה מתקנת לטובת מועמדים ערבים בלימודי רפואה. "אנו, הרופאים והרופאות, נעמוד על המשמר ולא נאפשר לגזענות להיכנס לתוך מערכת הבריאות", אמר פרופ' חגי לוין.