חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) תקפה היום (א') בחריפות את חקירת מקורבי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטענה כי מדובר ברדיפה פוליטית מתמשכת נגד ממשלת הימין.

"זו רדיפה זדונית שמטרתה אחת - להפיל ממשלת ימין. לא מדובר בתום לב ולא בניקיון כפיים", אמרה בראיון לרדיו 'קול חי'.

גוטליב התייחסה במיוחד לחקירתו של צחי ברוורמן, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה והמועמד לשגרירות.

"עיתוי החקירה נראה משונה ומוזר. פלדשטיין כבר נחקר ארוכות, הציע להיות עד מדינה ולא סיפק את מה שרצו ממנו - ועכשיו עושים שרירים. המטרה ברורה: להשחיר את סביבת ראש הממשלה", אמרה. לטענתה, החקירות וההליכים המשפטיים אינם מונעים משיקולים מקצועיים אלא פוליטיים.

גוטליב התייחסה גם לאירוע הדריסה שבו נהרג נער חרדי, וטענה כי התגובה של מערכת האכיפה מעידה על אכיפה בררנית. "להיות אדיש למותו של נער זה פיגוע לכל דבר. אם היה מדובר בילד ממגזר אחר - היחס היה שונה לגמרי", אמרה.

בנוגע ליחס לחברה החרדית הדגישה כי היא מסרבת לראות בציבור החרדי "בעיה". "מערך גמילות החסדים שלו אדיר. גם אם יש מחלוקות, ילדים לא אמורים לשלם מחיר. לא ייתכן שילדים ירעבו בגלל ויכוחים אידיאולוגיים", אמרה.