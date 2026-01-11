יו"ר ש"ס אריה דרעי תיאר הערב (ראשון) את ההתמודדות הרוחנית של הצעירים החרדים עם התפשטות הסמארטפונים בקרב צעירי המגזר.

"האייפון הטמא הוא התמכרות של הדור הצעיר. נהרסו בגלל זה משפחות. אי אפשר לשבת בשולחן ולדבר. אין יותר שיח של הורים וילדים. ילד בגיל 6-7 יושב על האייפון וזה כמו התמכרות של סמים פשוטו כמשמעו", אמר בוועידת החינוך של 'לבקר בהיכלו' בירושלים.

דרעי השווה בין הדור הנוכחי לעברו: "בזמני בישיבת חברון נסענו לואדי קלט וכמה יסורי מצפון היו לנו אחר כך שהפסדנו סדר. היום אני מלמד זכות על בחורי הישיבות שזוכים ללמוד בליל שבת סדר ארוך של שבע שעות אחרי השטיפת מוח והניוזס והקווים שהם שומעים".

על רקע הדברים אמר יו"ר ש"ס כי הוא רואה נס בכך שבחור ובחורה יראי שמים בוחרים להקים בית נאמן בישראל. "לכן כשאני נמצא בחתונות ורואה בן תורה עם בת ישראל מתחתנים ומקימים בית של תורה עם כל הקדושה, אני אומר איזה נס זה".