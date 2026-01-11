נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הגדיר את גל המחאה המתפשט נגד המשטר האיסלאמי במדינה כ"פעולות טרור" שמבוצעות על ידי "האויב", שלטענתו שלח "טרוריסטים" לתוך איראן במטרה לערער את היציבות הפנימית.

בראיון לטלוויזיה האיראנית טען פזשכיאן כי ארצות הברית וישראל הנחו גורמי חבלה להפעיל "פעולות הרס ואלימות" בשטח המדינה, תוך ניצול מחאות אזרחיות לצורך הסלמה.

במקביל, גורם מודיעיני במשמרות המהפכה הודיע כי בימים האחרונים נעצרו במחוז ח'ורסאן שני "מרגלים השייכים למוסד", שלטענתו מעורבים בארגון הפרות סדר רחבות היקף.

לדבריו, ברשות החשודים נמצאו אמצעי קשר וריגול, וכן כלי נשק ותחמושת, כחלק ממה שתואר כ"תוכנית רב־שלבית" לעידוד אלימות ותקיפת מוסדות ביטחון.

בהתייחסו לשורשי המחאה, אמר פזשכיאן כי חובת הממשלה היא "לפתור בכל דרך אפשרית" את בעיות האזרחים, והזהיר צעירים שלא להיגרר אחרי "גורמי טרור מאומנים" הפועלים, לדבריו, בחסות גורמים זרים.

הוא ציין כי זימן לשיחות בעלי עסקים שהביעו הסתייגויות ממדיניות הממשלה, והורה לממשלה ולשריו להקים צוותים לטיפול מהיר בבעיותיהם.