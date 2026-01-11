לוחמי חטיבת גולני התכנסו היום (ראשון) לאחר למעלה משנתיים של לחימה בה איבדו חברים רבים לנשק, לעצרת חטיבתית ראשונה, שהתקיימה בירושלים תחת הכותרת 'אחי גיבורי התהילה'.

ערוץ 7 שוחח בעצרת עם מפקדי החטיבה שסיפרו על הרוח שמובילה את החיילים, על הרגעים שנחרטו בזכרונם לעד ועל המבט קדימה לקראת חזרה ללחימה ברצועת עזה.

סמח"ט גולני, סא"ל נ', תיאר את הפעילות האינטנסיבית של לוחמי החטיבה. "בשנתיים האחרונות נלחמנו בעזה, עלינו להגנה בצפון, נלחמנו בלבנון, הסיירת שלנו נלחמה גם בסוריה וחזרנו לעזה. אנחנו עדיין שם, בפרק של התארגנות ואימון, נערכים לכניסה הבאה ולמשימות הבאות. הקוד האתי של החטיבה הוא 'עד הניצחון'. זה אנחנו. בכל דבר, אנחנו שם. זאת אחוות הלוחמים. אנחנו קוראים לזה חטיבת העם, כי יש לנו פה את כל הקשת, כל הגוונים של הלוחמים, ואנחנו הולכים עד הניצחון בכל דבר שנעשה. עד שנגיע לניצחון - לא נוותר".

סמח"ט ב' בחטיבה, סא"ל ד', מוסיף: "אחרי שנתיים בלחימה, גם בדרום וגם בצפון, מגיע לחיילים האלו קצת נחת כדי ליהנות מאחוות הלוחמים. השנתיים האלו היו שנתיים אינטנסיביות, מאוד שוחקות, בלחימה תמידית כמעט ללא הפסקות. יאמר לזכותם של החיילים שבמשך שנתיים הם לא נשברו. הם סמכו וידעו שמדינת ישראל סומכת עליהם ולכן הם כאן. הם לא התלוננו אפילו לרגע והמלחמה נמשכה מעל שנתיים.

יצאנו לא מזמן להתרעננות, לקיים את העצרת, לכבד את הלוחמים ואת החללים שלנו, ובהמשך לחזור ללחימה. לא בכדי קוראים לנו חטיבת גולני - זה ראשי תיבות 'גוף ונפש למען נצח ישראל'. החיילים נלחמים למען נצח ישראל, ואין מי שיעשה את זה חוץ מהם, כמובן יחד עם שאר חילות הצבא שלנו איתנו. אבל זה גולני, מקבלים משימה ולא חוזרים עד שלא מסיימים אותה. אם יהיה צריך להמשיך הלאה, החטיבה תמשיך לכל מקום", מוסיף סא"ל ד'.

במהלך הריאיון לערוץ 7 סיפרו הסמח"טים על האירועים שנצרבו בזיכרונם מהשנתיים של הלחימה. "המשימות הגדולות של החטיבה במהלך הלחימה היו להשיב את החטופים, ולהחזיר את אלכסנדר, חייל גדוד 51, ואת אורון שאול שהיה בשבי מעל 10 וחצי שנים. גדוד 51 היה במבצע שהחזיר אותו לקבורה", מציין סא"ל ד'.

סא"ל נ' בחר אירוע אחר. "האירוע שהכי נצרב לי בזיכרון זאת הפקודה שניתנה לנו בעיר עזה, מנותקים מהתקשורת, ומקבלים פקודה שמשהו מתקדם ויש עסקת חטופים על הפרק. אנחנו מבינים שהולכים להחזיר את הפעימה האחרונה של החטופים - בזכות הלחימה שלנו. זה חרוט בי כל יום".

"מדינת ישראל יכולה לישון בשקט ולסמוך על חיילי חטיבת גולני שיהיו בכל מקום מתי שיצטרכו אותם, איפה שיצטרכו אותם ויעשו את העבודה שלהם נאמנה", מתחייב סא"ל ד'. לדבריו אפשר לראות את הלוחמים פה, איזו התלהבות, איזו אחווה, אצל כל הגדודים, אחד מחבק את השני כי זה עם ישראל".

סא"ל נ' מסכם: "אנחנו שומרים על אחוז הגיוס הגבוה ביותר בחי"ר, גם השנה, ונמשיך לשמור עליו כי זה מה שמיוחד ביחידה הזו".