תיעוד מעפולה: לוחמי האש השתלטו על שריפה בהיכל הספורט צילום: דוברות כב"ה צפון

שריפה פרצה הערב (ראשון) בהיכל הספורט העירוני בעפולה במהלך אימון כדורסל של ילדים. עשן ואש התפשטו במהירות בתוך האולם.

המאמן שזיהה את השריפה פינה במהירות את הילדים מהמקום והזעיק את שירותי הכבאות.

למקום הגיעו ארבעה צוותי כיבוי מתחנות מרחב עפולה שזיהו כי השריפה פרצה בארון חשמל בתוך האולם. לוחמי האש פעלו במהירות והשתלטו על הלהבות.

מפקד האירוע, רב רשף מיכאל גולדנברג, ציין כי "המאמן של קבוצת הילדים זיהה את השריפה מבעוד מועד ופינה במהירות את הילדים מהאולם. פעולה אחראית זו מנעה אסון כבד, ושמחנו שיכולנו להסתפק בהשתלטות על השריפה ופינוי העשן".