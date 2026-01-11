הפצ"ר האלוף איתי אופיר הודיע לארגונים "חוננו" ו"לביא" כי הוא דוחה את דרישתם להעמיד את אהרון חליוה, ראש אמ"ן לשעבר, לדין פלילי בגין מחדליו במהלך ההיערכות למתקפת השבעה באוקטובר.

הפצ"ר קבע כי חליוה ייחקר אך ורק במסגרת ועדת חקירה.

לפני כחודש, פנו עו"ד יוסף בן ברוך בשמם של הארגונים לשר הביטחון, לרמטכ"ל וליועמ"שית בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד חליוה ולשלול ממנו את דרגותיו ואת הפנסיה שלו.

"ישנה חשיבות יתרה למיצוי הדין עם הגורמים האחראיים, שגרמו ברשלנות למותם של בני אדם. הכרעות בתי המשפט חזרו על כך שוב ושוב באירועים בהם הועמד לדין בעל תפקיד או בעל אחריות שהתרשל במילוי תפקידו או במילוי אחריותו, כאשר התוצאה של התרשלות זו הביאה לאסון.

חמורים הדברים עוד יותר בענייננו, כאשר התנהלותו של ראש אמ"ן, אשר הוא הגורם הרלוונטי ליידע את כוחות הביטחון על קיומה של סכנה, ובכך למנוע מתקפת פתע שישראל לא ידעה לצפות, הביאה לאסון כבד על מדינת ישראל וקיפחה חייהם של רבים. נקיטה בסנקציה של הדחה ממילואים היא סנקציה פעוטה ושולית למול חומרת העבירות ותוצאותיהן הקטלניות", כתב עורך הדין.

לדבריו "רשלנותו הפלילית של אהרן חליוה גרמה לאסון כבד ולמותם של רבים, רשויות האכיפה נהגו בחומרה רבה במקרים בהם רשלנות גרמה למוות, לא ניתן לקבל מציאות שבה אחריותו הפלילית של אהרן חליוה תטויח".