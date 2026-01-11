חבר ועדת תורג'מן לבחינת איכות תחקירי צה"ל למחדל ה-7 באוקטובר, תא"ל במיל' מאיר פינקל, מתח ביקורת חריפה על תחקירי צה"ל שנעשו בתקופת הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי ועל התחקירים של תא"ל במיל' אורן סולומון במלחמה הנוכחית.

בכאן חדשות הובאו דברים שכתב פינקל ופורסמו במאמר בכתב העת "מערכות" לפיהם "ריצוי הרמטכ"ל (כוכבי) היה מרכזי בהצגות התחקירים", כתב פינקל, "המתחקרים חשו שעדיף שייענו להכוונת הרמטכ"ל להוכיח הצלחה. המתחקרים חשו שלא נורא אם לא יציגו את הבעיות בצורה חדה וביקורתית. 'תרבות השקר' נובעת מחשש שאמירת האמת תפגע בקידום הקצין".

בכך הוא קובע, בעצם, כי הצגת מבצע "שומר חומות" כהצלחה גדולה - גרמה להערכת החסר כלפי חמאס.

"ייתכן שתופעת הריצוי הוותיקה הוגברה עקב תחושת סיפוק עצמי כללית בצה"ל", הוסיף פינקל, "בשל כך ייתכן שהמתחקרים והמפקדים הבכירים חשו כי עדיף שיענו להכוונה העקרונית של הרמטכ"ל להוכיח הצלחה, שכן לא נורא אם לא יציגו את הבעיות בצורה חדה וביקורתית".

הוא התייחס גם לטענות של תא"ל במיל' אורן סולומון. "סולומון הציג את תחקירו וטענותיו בפני ועדת תורג'מן, שלא מצאה בסיס עובדתי לטענות החמורות שהעלה במכתבו. נראה כי בעיות המקצועיות בתחקיר 'האדום' על תפקוד המטכ"ל, יחד עם היעדר הסתכלות רב-מדרגית על 7 באוקטובר, נראו לו כטיוח. עם תחושות קשה להתווכח, ועדיין הטענה כי הרמטכ"ל הלוי - 'ניהל מערכת שיטתית לטיוח החקירה', היא טענה מופרכת מן היסוד מבחינה עובדתית".