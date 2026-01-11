הסירו את הכפפות. שבוע ויום עבר מאז רשמה הפועל תל אביב הפסד ראשון במסגרת ליגת העל הישראלית בכדורסל, ליגת ווינר סל והערב (ראשון) הגיעה התגובה.

אחרי ההפסד הראשון בליגה המקומית הישראלית ופציעתו של טיילר אניס, רשמה הערב הפועל ת"א את ואסיליה מיצ'יץ' הנהדר למה שהיה משחקו הראשון במדיה בליגת העל הישראלית.

מיצ'יץ' שהגיע בקול תרועה רמה לישראל הצדיק את הציפיות עם 18 נקודות ו-6 אסיסטים כבר במשחקו הראשון בליגת העל הישראלית במדים האדומים של תל אביב.

רמת גן שהייתה חייבת ניצחון כדי להשאיר לעצמה סיכוי להשיג כרטיס לרבע גמר גביע המדינה בכדורסל, לא הצליחה באמת להוות יריבה של ממש לאדומים מת"א, למרות ערב נהדר של דרו קרופורד.

גם כשמיציץ' ירד לספסל, הפועל נהנתה מערב מצויין של השחקנים הטובים והמוכרים שלה - ג'ונתן מוטלי, ים מדר ותומר גינת, בדרך לניצחון ה-11 העונה בליגה בתוצאה 91:81.

רמת גן לא מנצחת את הפועל ת"א בביתה כבר 20 שנה וזו מאבדת סיכוי להשיג את הכרטיס היוקרתי למפעל הגביע.