בתום 13 שעות חקירה בלהב 433 שוחרר הערב (ראשון) ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, בתנאים מגבילים.

נאסר עליו לצאת מהארץ למשך 30 יום - מה שעלול לפגוע במינויו לשגריר בבריטניה. בנוסף הוא הורחק מלשכת ראש הממשלה למשך 15 ימים ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה למשך חודש.

גם עומר מנצור, יועץ תקשורת בלשכת ראש הממשלה, שוחרר בתום חקירתו בלהב 433. הוא הורחק מהלשכה ל-15 ימים ונאסר עליו לצאת מהארץ ל-30 יום.

החקירה מתמקדת בפרשת הדלפת המסמכים הביטחוניים ל"בילד", לגביה עומת ברוורמן עם אלי פלדשטיין, דוברו לשעבר של נתניהו, שנחקר אף הוא על טענות להדלפה ושיבוש הליכי חקירה.

פרקליטו של ברוורמן, עורך הדין ז'ק חן, מסר: "ראש הסגל במשרד ראש הממשלה, מר ברוומן, סיים את חקירתו במשטרה ושב לביתו. בחקירתו במשטרה ענה לכל שאלות החוקרים, והכחיש מכל וכל גרסה מומצאת של נאשם, אותה כבש במשך שנה ושאותה בחר למסור בראיון טלוויזיוני. מר ברוורמן שוחרר בהסכמה בתנאים מגבילים, שעיקרם אי יצירת קשר עם לשכת ראש הממשלה ומעורבים בחקירה, וכן עיכוב יציאה מן הארץ לתקופה קצרה. אנו משוכנעים שבסיומה של החקירה יודיעו הגורמים המוסמכים שאין כל אמת בטענתו של אותו נאשם לא אמין".

בליכוד טענו כי חקירתו של ברוורמן נובעת מ"רדיפה פוליטית". "החקירה באזהרה של צחי ברוורמן היא לא יותר מהמשך מסע הרדיפה אחרי ראש הממשלה וצוותו. זה הוא עוד ניסיון פישינג בטלפון והפעם אצל ראש הסגל כדי לחפש משהו שיוכל לשמש כאמצעי לחץ נגדו.

לעומת זאת, הפרקליטות והיועמ"שית החליטו שהפצ"רית שזרקה את הטלפון שלה לים ואז הוא נמצא לאחר 5 ימים - קיבלה טיפול בכפפות של משי ואנשים שפגשו אותה במהלך החקירה, אף לא נחקרו עד היום. מסתבר שהכל תלוי באיזה צד של המפה הפוליטית אתה נמצא", אמרו בליכוד.